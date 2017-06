Gewinnspiel: Wertvolle „Mavic Pro“-Drohne von AF Marcotec zu gewinnen!

Drohnen liegen voll im Trend: Die unbemannten Flugobjekte werden mittlerweile allerorts gesichtet und machen spektakuläre Luftaufnahmen. Ihr könnt bei uns eines der aktuell besten Modelle gewinnen: Wir verlosen im Rahmen unseres Drohnen-Specials die wertvolle „Mavic Pro“-Drohne von AF Marcotec!

In Kooperation mit dem Drohnen- und Filmspezialisten AF Marcotec verlosen wir eine DJI „Mavic Pro“-Drohne im Wert von 1199 Euro. Das kleine, graue Flugobjekt ist die perfekte Reisedrohne, da sie sich zusammenfalten lässt, und so selbst im Handgepäck kaum Platz wegnimmt. Sie kommt mit einer Fernbedienung, in die das Smartphone eingesteckt wird und einer 4K-Kamera, die an einer schwenkbaren Aufhängung (Gimbal) für Rundumsicht und Bildstabilisation befestigt ist. Die Drohne wird im Rahmen unseres Drohnenspecials in der aktuellen TAUCHEN-Mai-Ausgabe unter dem Stichwort „Drohne“ verlost.

Bitte denkt auch daran, dass Ihr für einige Drohnen eine Pflichtversicherung benötigt und erkundigt Euch jeweils über die Bestimmungen in dem Land, in dem Ihr mit der Drohne fliegt. Die Regeln für die Flugobjekte unterscheiden sich zum Teil sehr stark.

