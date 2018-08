Ihr Jubiläumsgewinn in der September-Ausgabe

Bekannt ist Bonaire für die Unterwasser-Wunderwelt und die Unabhängigkeit beim Tauchen. „Divers Paradise“ prangt wie ein TÜV-Stempel auf allen Nummernschildern der Autos: Tauchen rund um die Uhr ist bei den meisten Tauchbasen möglich – und nirgendwo geht das so lässig wie auf der ABC-Insel! Einfach Flaschen und Tauchequipment auf die Ladefläche packen und einen der vielen Spots ansteuern – die meisten sind in zehn bis zwanzig Minuten zu erreichen. Beim Buddy Dive Center braucht man für den Flaschenwechsel noch nicht mal aussteigen: Das „Drive-Through“ lässt Taucherherzen schneller schlagen. Tauchkarten erhält man überall gratis, und so können die Buddy-Teams die Plätze auf eigene Faust mit dem Pick-up erkunden. Für Taucher ist die Orientierung einfach: Kleine, gelbe Steine weisen den Weg. Parken, Equipment anlegen und dann bis zur Boje schnorcheln und abtauchen. Dort beginnen die Unterwasser-Erlebnisse für die Bonaire berühmt ist: Sichtweiten bis zu 40 Meter sind möglich. Bonaire ist ein Mekka für Taucher – aber es lohnt sich, auch an Land auf Entdeckungstour zu gehen: Die Antilleninsel besteht aus dem grüneren, nördlichen Teil und der flacheren Südhälfte mit den rosa schimmernden Salinen. Wanderer kommen im Washington Slaagbaai Park auf ihre Kosten. Im Mangrove Center werden geführte Kajaktouren mit Schnorcheln angeboten. Auf der ganzen Insel begegnet man wilden Eseln und kleinen und großen Leguanen.

Verlost wird eine 7-tägige Bonaire-Reise. Übernachtung mit Frühstück, sechs Tage Non-Limit-Tauchen (Nitrox for free) und „Manager’s Rum Punch Party“. Die Reise muss bis zum 31. Dezember 2019 angetreten werden (abhängig von Verfügbarkeit). Der Flug wird von der Aqua Active Agency gesponsert (Ferienzeiten sind ausgeschlossen). Mehr Infos gibts unter: www.aquaactive.de