Interdive – Wir verlosen 15 Eintrittskarten!

Die InterDive verwandelt Friedrichshafen jedes Jahr in ein Mekka für Taucher: Mehr als 10 000 Besucher waren im vergangenen Jahr vor Ort, um sich über die Angebote an Weiterbildungsmöglichkeiten, Tauchausrüstung und Reiseziele, Tauchbasen sowie -hotels zu informieren. 180 Aussteller werden während der vier Messetage auf den 8000 Quadratmeter Ausstellungsfläche vertreten sein. Der Bodensee ist seit Jahren Treffpunkt der Tauchszene und reizt mit seiner Lage in dem wohl kaufkraftstärksten Dreiländereck Europas. Zum direkten Einzugsgebiet zählen der Süden Deutschlands und die Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein sowie Frankreich und Norditalien. Weitere Höhepunkte der Messe sind das vielfältige Bühnenprogramm und die „NightDive“- Party am Freitagabend, bei der Aussteller und Besucher feiern können, bis die Halle bebt! Für Getränke und Cocktails ist gesorgt.