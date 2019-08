InterDive: Wir verlosen 2×10 Eintrittskarten!

Die Messe InterDive ist eine Erfolgsgeschichte und findet zum siebten Mal vom 26. bis zum 29. September 2019 in Friedrichshafen am Bodensee statt. TAUCHEN verlost 2×10 Tickets!

Die InterDive verwandelt Friedrichshafen jedes Jahr in ein Mekka für Taucher: Mehr als 12 000 Besucher waren im vergangenen Jahr vor Ort, um sich über die Angebote an Weiterbildungsmöglichkeiten, Tauchausrüstung und Reiseziele, Tauchbasen sowie -hotels zu informieren. 180 Aussteller werden während der vier Messetage auf den 8000 Quadratmeter Ausstellungsfläche vertreten sein. Der Bodensee ist seit Jahren Treffpunkt der Tauchszene und reizt mit seiner Lage in dem wohl kaufkraftstärksten Dreiländereck Europas. Zum direkten Einzugsgebiet zählen der Süden Deutschlands und die Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein sowie Frankreich und Norditalien. Weitere Höhepunkte der Messe sind das vielfältige Bühnenprogramm und die „NightDive“- Party am Freitagabend, bei der Aussteller und Besucher feiern können, bis die Halle bebt! Für Getränke und Cocktails ist gesorgt.

TAUCHEN ist mit einem Stand vertreten. Wo: Messe Friedrichshafen, Halle B5, Stand 307. InterDive, Messe Friedrichshafen am Bodensee vom 26. bis zum 29. September 2019. Öffnungszeiten: Donnerstag 12 bis 19 Uhr, Freitag 12 bis 20 Uhr/Nightdive-Party bis 24 Uhr, Samstag/Sonntag 10 bis 18 Uhr Mehr Infos: www.inter-dive.de

