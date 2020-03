Ocean Film Tour: Eintrittskarten für das Filmevent zu gewinnen!

Atemberaubende Filme für Wassersportfans: wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für eine Vorstellung der „Ocean Film Tour 2020“.

„Ocean Film Tour“: Das Festival mit einem halben Dutzend bildgewaltiger Filme, die Meeresduft verströmen und zum Nachdenken anregen sollen, findet bereits zum siebten Mal statt.

„Maiden“, „Unstoppable“, „Diving Deep“, „The Armstrongs“, „Dean Goes Surfing“ sind die Filme, die gezeigt werden. Besonders für Taucher interessant ist der Beitrag „Diving Deep“, von Mike de Gruys – einem der erfolgreichsten Meeresfotografen und Filmer der Welt. Der US-Amerikaner ist ein entschlossener Verfechter des Meeresschutzes und ein Kronzeuge der Umweltzerstörung. „Diving Deep“ ist eine Hommage an den Meeresschützer.

„Maiden“ handelt von der Skipperin Tracy Edwards und ihrem Einsatz im männerdominierten Segelsport. Dazu gibt es Filme, die die Surfer-Leidenschaft zelebrieren wie „Dean goes Surfing“ und „The Armstrongs“. Das Porträt „Unstoppable“ zeigt das Leben von Bethany Hamilton, die nach einer Tigerhai-Attacke ihren linken Arm verloren hat und zu einer der profiliertesten Surferinnen der Welt zählt. In vielen Städten wird die Tour von Umweltschutzorganisationen und -Aktivisten begleitet. Inklusive Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspielen dauert die Veranstaltung etwa drei Stunden. www.oceanfilmtour.com

Wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für eine Vorstellung der „Ocean Film Tour 2020“! Für unbestimmte Zeit sind die Veranstaltungen wegen der Corona-Virus-Krise gestoppt. Auf https://de.oceanfilmtour.com/de/tickets finden Sie alle möglichen Termine und erfahren, wann die Veranstaltungen wieder durchgeführt werden.

