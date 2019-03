Haiflüsterin der Bahamas

Du bist die erste Frau überhaupt, der es gelang, Haie in „Tonische Immobilität“ zu versetzen. Wie hast du das gelernt?

Ich fing an, diese Fähigkeit unter Anleitung meines Mentors Ben Rose zu trainieren. Er war der Erste, der herausfand, dass Haie gerne berührt werden. Genau genommen mache ich gar keine Tonische Immobilität, kurz TI. TI ist eine natürliche Reaktion der Tiere auf eine Bedrohung oder Stress. Das Verhalten wurde auch bei der Paarung beobachtet. Früher wurden Haie damit in eine Starre versetzt, um sie mit Sendern auszustatten. Ich mache etwas anderes: Ich stelle eine Verbindung zu den Tieren her, sie werden zu nichts gezwungen und ich versetze sie nicht in Trance. Meine Interaktion verläuft ohne Zwang. Die Haie sind oft über zwei Meter lang, und man bräuchte sehr viel Kraft, um sie in TI zu zwingen. Ich habe mir mit meinen Babys eine Beziehung aufgebaut. Zwischen uns gibt es keine Bedrohung, keinen Stress, sondern nur sanfte Berührungen. Ich streichle ihren Kopf und ihren Körper und ihnen scheint das zu gefallen. Manchmal kommen die Haie zu mir und ruhen sich auf meinem Bein aus. Sie bleiben dann ein paar Minuten, manchmal sogar 40 oder 45 Minuten bei mir liegen. Sie pumpen dabei Wasser durch ihre Kiemen und können so weiteratmen, aber sie bleiben ganz ruhig auf meinem Schoß liegen und ich kann sie streicheln.