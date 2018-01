TAUCHEN auf der boot 2018

Es ist wieder so weit! Vom 20. bis zum 28. Januar findet die boot 2018 in Düsseldorf statt. Halle 3 ist wie jedes Jahr ganz dem Tauchsport gewidmet. Natürlich ist auch die TAUCHEN-Redaktion wieder mit einem Stand vertreten. Schauen Sie doch mal vorbei!

FEIERN SIE MIT UNS 40 JAHRE TAUCHEN!

Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen unseres 40 jährigen Jubiläums. Kommen Sie zu uns an den Stand C50 in Halle 3 und feiern Sie das mit uns gemeinsam! Alle Besucher erhalten (solange der Vorrat reicht) eine kleine Überraschung vom TAUCHEN-Team. Doch das ist noch nicht alles: erstmalig werden am Messestand der TAUCHEN 3×2 Tickets für den TAUCHEN-Award verlost! Sie haben die einmalige Gelegenheit, bei der Verleihung unserer begehrten bronzenen Delfine an die Besten der Tauchbranche dabei zu sein.

Wie’s geht?

Kommen Sie uns einfach an unserem Stand C50 in Halle 3 besuchen und füllen Sie eine unserer ausliegenden Gewinnerkarten aus. Die Gewinner werden am 24.02.18 ermittelt und benachrichtigt. Der Award findet am Abend des 25.02.18 statt. Für alle die leider nicht dabei sein können, gibt es einen kleinen Trost: die gesamte Veranstaltung wird live auf unserer Facebook-Seite übertragen!

UNSER GROSSES BAHAMAS-GEWINNSPIEL – DIREKT AM STAND C50 TEILNEHMEN!

Am 24., 26. und 27. Januar 2018 jeweils zwischen 15 und 17 Uhr wird bei uns am Stand Mermaid Daniela Rodler anzutreffen sein. Machen Sie ein Foto mit ihr! Jedes Foto wird auf dem TAUCHEN-Instagram Account veröffentlicht und das Foto mit den meisten Likes gewinnt!

Der fantastische Preis ist eine einwöchige Reise auf die Bahamas inklusive Übernachtung im Orange Hill Inn von stuartcove.com. Dazu gibt’s atemberaubende Thrill-Tauchgänge mit Haien und SeaBob-Scootern. Mitmachen lohnt sich also!

VORBEISCHAUEN UND ATTRAKTIVE ABO-PRÄMIEN SICHERN!

Wie schon in den vergangenen Jahren, haben wir auch in diesem Jahr attraktive Abo-Prämien für alle Messebesucher, die sich direkt hier bei uns am TAUCHEN Stand für ein Probe-Abo entscheiden. Da gibt es für nur 13,60 drei Ausgaben von TAUCHEN und ein exklusives Geschenk dazu! Die Prämie können Besucher direkt mit nach Hause nehmen!