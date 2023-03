So schön kann Lux*us sein

TEXT & FOTOS: HARALD HOIS

Dhidhoofinolhu Island – der »eigentliche« Inselname – ist perfekt für Familien, Hochzeitsreisende und Erholungssuchende. Taucher fühlen sich bei einer Auswahl von über 50 Tauchplätzen pudelwohl. Nebenbei genießen sie komfortablen Luxus, gediegene Kulinarik, Gesundheit, Sport, Wellness oder einfach nur unbeschwerte Tage am Strand. Der 100-Kilometer-Transfer mit dem Wasserflugzeug von Malé nach »LUX* South Ari Atoll« dauert gute 30 Minuten. Schon bei der Ankunft stechen dem Gast die puderzuckerweißen Strände ins Auge. Dabei nimmt das Hotel die gesamte Insellänge von etwa 1,8 Kilometer ein.

Wahlweise erwarten die Gäste idyllische Beach Pavillons und Villen – auf Wunsch mit eigenem Pool. Oder es warten spektakuläre Wasser-Villen sowie Romantic Pool-Wasser-Villen. Sie thronen dabei auf Pfählen über dem türkisblauen Ozean. Die gesamte Anlage ist durchdacht. Denn sie begeistert mit unaufdringlich luxuriösem Ambiente, das auf exotische wie asiatische Stilmittel zurückgreift. Es vermittelt damit ein besonders entspannendes Flair.

Sehr gut funktionierendes Wlan ist auf der ganzen Insel kostenfrei verfügbar. Acht unterschiedliche Restaurants lassen keinerlei kulinarische Wünsche offen. Das »East Market« spezialisiert sich auf asiatische Küche. Das »Mixe« auf internationale Speisen und Schaukochen. Wobei das »Allegria« sich sich der italienischen Küche widmet. In der »Lagoon Bar« genießt der Gast Leckeres vom Salat über Wraps bis zum Früchtedessert. Indische Spezialitäten gibt es im »Senses«, während das »Umami« Sushi serviert. Das »Beach Rouge« kredenzt Pizza, gegrillten Meerfisch und Krustentiere. Fünf Bars sorgen für entsprechende Abendunterhaltung. Und ein Café mit selbst geröstetem Biokaffee sorgt für einen ausbalancierten Koffeinhaushalt.

Action über und unter Wasser

Beachvolleyball, Tischtennis, Yoga, Kajak und Tretboot stehen gratis zur Verfügung. Zudem ist mit Tennis, Wasserski, Windsurfen, Kiten, Katamaransegeln, Jetski und Techno-Gym ein mehr als umfassendes Sportangebot verfügbar. Und wem die Distanzen auf der Insel zu weit sind, der wird entweder mit den Elektro-Taxis von A nach B chauffiert oder mietet sich ein Mountainbike, um die Insel auf eigenen Wegen zu erkunden.

Tauchen? Ja, und wie! Das Euro-Divers-Team unter der Leitung von Morgan Bianchi steuert die vielleicht schönsten Tauchplätze der Malediven an. Die meisten liegen nur zwischen fünf Minuten und einer Stunde Fahrzeit mit dem Dhoni entfernt. Wer Lust hat, kann gern bis zu vier Tauchgänge pro Tag absolvieren. Der Autor genoss die äußerst kompetente Tauchgangsführung von Yuan-Yuan, einer sympathischen chinesischen Tauchlehrerin, die auf alle fotografischen Wünsche eine Antwort fand.

Wie überhaupt Rundumservice auf dieser Malediveninsel großgeschrieben wird: Das Tauch- und Serviceteam der Euro-Divers kümmert sich um die gesamte Tauchlogistik. Da gibt es kein Flaschen-Schleppen, kein Anzug-Auswaschen, kein Automaten-Aufhängen oder sonstige Pflichten. Sogar die Kameras würde man waschen, wäre Fotograf*in nicht darauf erpicht, das Baby lieber selbst zu pudern.

Taucher können sich also voll auf‘s Bedientwerden und Tauchen konzentrieren beziehungsweise die Zeit einfach nur genießen. Das Team der Euro-Divers auf LUX* South Ari Atoll ist nicht nur sehr sympathisch, sondern auch multilingual: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Dihevi und Bengali spricht man ebenso wie Chinesisch.

LUX* und die Tauchspots

Ebenso vielfältig ist die Auswahl an Top-Tauchplätzen. Aus 50 verschiedenen Divespots kann täglich gewählt werden, darunter ist der Walhai-Spot von Mai bis November direkt an der Rückseite von LUX* South Ari Atoll. Näher geht‘s nicht.

Was immer geht: Kuda Rah Thila, das erste national geschützte Meeresgebiet der Malediven mit wunderschönem Korallenbewuchs und gewaltigem Fischvorkommen. Knapp 45 Minuten braucht das Dhoni zum »Must have« eines Tauchurlaubs auf LUX* South Ari Atoll. Bei leichter Strömung geht es hinunter auf‘s Riffdach auf elf bis 13 Meter Tiefe. Eine intakte, farbenprächtige Unterwasserwelt erwartet den Taucher bei seinem einstündigen Streifzug. Unter den Überhängen ragt ein Wald aus roten, orangefarbenen, violetten und zartweißen Gorgonien ins tiefe Blau des Indischen Ozeans. Unzählige Blaustreifenschnapper und Füsiliere umkreisen den kleinen Archipel. Vor lauter Fisch weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen oder fotografieren soll. Eine Stunde reicht hier bei weitem nicht aus. Denn auch Makrolebewesen locken als tolle Motive. Ein stationärer Schaukelfisch lugt am benachbarten Felsblock hervor. Filigrane Glasgarnelen und sogar Nacktschnecken dekorieren die fantastische Szenerie. Wären da nicht Tauchcomputer und Diveguide, könnte man hier glatt unter Wasser übernachten.

Wrack-Besuch

Vor der Insel Machchafushi gilt das Kudimaa-Wrack als besonderes Highlight. Mit seiner Schiffsschraube auf rund 30 Meter Tiefe ist es gut erreichbar und ohne Gefahr betauchbar. Ein Blick unter den Bug lohnt sich immer. Dort kuscheln sich kleine Weißspitzen-Riffhaie und ab und zu mal ein Ammenhai ans Wrack. Riesige Laderäume mit weit geöffneten Ladeluken ermöglichen die sichere Wrackerkundung und wunderschönen Lichteinfall, wenn es die Sicht zulässt. Apropos Sichtweiten: Diese können stark variieren. Im Frühling liegen sie eher bei 15 bis 20 Metern. Im August können sie hingegen schon mal auf unter zehn Meter sinken. Dennoch ist das aufrecht im Sand stehende Kudimaa-Wrack immer einen Besuch wert. Denn es lockt mit seinen Glasfischschwärmen am Steuerstand, dem Korallenbewuchs am Deck und den Fledermaus-Fischfamilien am Mast.

Manta-Putzerstation

Gleich mehrere »Manta«-Points werden im Zuge eines Tauchtags vom Euro-Divers-Team angefahren. Bei Moofushi an der Nordwestseite des Süd-Ari-Atolls wartet eine Putzerstation. Man hat hier die Wahl auf über 20 Meter abzutauchen und die Mantas im Gegenlicht auf den Chip zu bannen. Oder man fotografiert mit Licht von oben ins Blaue und hat dadurch eine etwas längere Tauchzeit. Das Erlebnis ist der Wahnsinn!

Die riesigen Teufelsrochen gleiten in stoischer Ruhe über die Köpfe der Taucher hinweg. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen – allenfalls aufdringliche Neoprenjünger. Häufig mischen sich Riffhaie unter die im Schwarm auftretenden unterseeischen Raumgleiter. Neben den beiden oben genannten Spots erfreuen besonders die Tauchplätze »Broken Rock«, »Dhigurah Thila«, »Seventh Heaven«, »Reethi Thila« und »Madivaru Manta Point« des Tauchers Herz. Sie alle bieten Strömungstauchgänge und Garantie auf Großfisch.

Selbst gekocht!

Schon mal Lust verspürt, maledivisch zu kochen? Aber vielleicht noch nicht das geeignete Rezept gefunde? Die »Master Chef Class auf LUX* South Ari Atoll« bietet begeisterten Hobbyköchen und -köchinnen sensationelle Einblicke in die maledivische Küche. Unter Anleitung eines maledivischen Küchenchefs wird gemeinsam mit diesem ein feines fünfgängiges Menü zubereitet. Danach natürlich auch gemeinsam verspeist. So kocht man als Neuling in der »Master Chef Class« neben Garudhiya, Huni Roshi (maledivisches Chapatti), Hanaakiru Bai (ein Reisgericht), Fihunu Mas (in Bananenblättern gewickelter Fisch), Boshi Mashuni sowie Sliced Garden Fruits und sagenhaften Sago Pudding. Klingt hervorragend? Ist es auch! Das Rezept zum Nachkochen der Fischsuppe Garudhiya findet sich hier. Gutes Gelingen und guten Appetit!

Rezept GARUDHIYA

Zutaten:

500g Fischknochen (Fischkarkasse – gern vom Thunfisch, kann aber auch mit europäischem Fisch wie Forelle/Saibling zubereitet werden)

200g Thunfischfleisch (oder Forelle/Saibling oder ähnliches)

10g Curry-Blätter (Curry-Kraut, nur die Blätter)

50g Zwiebel

10g trockener Chili

20g Lime Juice

10g Knoblauch

20g maledivischer Chili

1l Wasser

5g Salz

5g Pfeffer

20g frittierte Zwiebel

Zubereitung:

In einen Kochtopf Fischfleisch und Fischknochen/Karkasse, die Curry-Blätter, die Zwiebel, den trockenen Chili, den Knoblauch und das Wasser geben (nicht vorher anrösten, sondern alles gemeinsam erhitzen). Aufkochen und gut umrühren. Zirka 30 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Fischknochen/Karkasse entnehmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Frischen Lime Juice oder Zitronensaft dazugeben. Mit frittierter Zwiebel und maledivischem Chili anrichten.

Werbeslogan, der zutrifft

LUX* South Ari Atoll bedeutet nicht nur höchsten Komfort in 200 stylischen Villen, Top-Restaurants, gemütlichen Bars und geräumigen Sportanlagen, sondern auch Wassersport und Tauchen auf höchstem Niveau. Die Insel wirbt mit dem Slogan: »A lighter brighter holiday experience«. Dem kann der Autor nur zustimmen. Aber probieren Sie es gern selbst aus. Die zuhause gekochte Fischsuppe Garudhiya wird Ihre Vorfreude auf die Insel noch erhöhen.