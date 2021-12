Reise News & Angebote im Dezember

Auch im Dezember haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Restplätze für Buckelwal-Safari

Die WiroDive-Tour (15. bis 23.02.22, ab 2918 Euro, zzgl. Flug und Extrakosten) mit der M/V Nautilus Explorer führt zur besten Buckelwalzeit zu den legendären Islas Revillagigedos mit ihrer Hauptinsel Socorro. Auf diesem »Big Fish & Whale Trip« gibt es die wohl unglaublichsten Manta- und Delfinbegegnungen der Welt und man kann die Buckelwale auf ihrem Weg zur Behringsee hautnah beobachten und riesige Haischulen bestaunen. Diese Reise gilt - neben den »Cocos«-Touren - als die Highend-Tauchsafari im Pazifik. Zusätzlich gibt es ein attraktives Vor- oder Nachprogramm auf der Baja California-Halbinsel in Mexiko. www.wirodive.de

SOCORRO 2023

2021 noch absagt, findet nun eine Gruppenreise von Scuba Native vom 29.03. bis 08.04.2023 nach Soccoro statt. Das vom Pazifik umtoste Archipel beeindruckt mit zutraulichen Riesenmantas, Schulen von Thunfischen, Makrelen und Jacks sowie mehreren Haiarten. Im Frühjahr ziehen zudem Buckelwale zwischen den Inseln hindurch. Reisepreis: ab 3608 Euro. www.scuba-native.de

Saudi-Arabien Tauchsafaris

Ab Mitte Februar 2022 kommt ein weiteres Safarischiff im saudi-arabischen Teil des Roten Meeres zum Einsatz. Die 37 Meter lange M/Y Aldebaran, ein Safarischiff der gehobenen Klasse mit bis zu 20 Plätzen, wird dann im Toprevier der Farasan Bank, 300 Kilometer südlich von Dschidda, kreuzen. Ein einzigartiges Unterwasserparadies mit schier unzähligen, unberührten Riffen und einer völlig intakten Meeresflora und –fauna, die im Roten Meer ihresgleichen sucht. Ab sofort buchbar bei Beluga Reisen. www.belugareisen.de

Apnoe-Angebote 2022

Neu bei tourmare sind für 2022 Reise-Angebote für Freitaucher. Begleitete Gruppenreisen zur besten Jahreszeit auf die Azoren mit den Guides und Freediving-Profis Konstantin Mauermann und Lukas Müller zu den Blauhaien, zu Walhaien und Apnoe im Atantik. Diese Reisen sind für alle Freediver interessant, die ausgebildet sind und sich im Meer wohlfühlen. www.tourmare.de

Tauchen auf den Malediven

Das luxuriöse Safariboot Moonima bietet Sieben- bis 14-Nächte-Touren ab/bis Male zu verschiedenen Atollen. Das Boot überzeugt mit höchstem Komfort kombiniert mit unvergesslichem Tauchen. Neu im Programm bei WeDive, www.wedive.ch

Indonesien: Sesam Öffne Dich

Im November 2022 heißt es für »fish & trips«-Fans »Auf nach Indonesien«. Bei der traumhaften Inselkombi-Reise werden zwei Tauchresorts im Marutura Atoll besucht: das entzückende kleine Nabuccu Island Resort und die Boutique Insel Virgin Cocoa. Umgeben von genialen Tauchplätzen, lassen sich hier vom Barrakudaschwarm am Hausriff bis zu Großfisch und Makro alles entdecken. Abgerundet wird die Reise durch einen 3-tägigen Besuch bei den Urang Utans und den Sonnenbären der Samboja Lodge in der Nähe von Balikpapan. Zeitraum: 1. bis 18.11.2022. www.fish-trips.com

Weihnachten auf dem Roten Meer

Die einen freuen sich auf Weihnachten, die anderen wünschen sich in dieser Zeit am liebsten ganz weit weg. Wie wäre es für die Fernweh-Vertreter damit: Korallen statt Weihnachtsbäume, Badehose statt Wintermantel und dann den ganzen Tag mit leckerem Essen versorgt werden. Das ganz auf dem Safariboot M/Y Omneia Spirit vom 23. bis 30.12.2021 ab/nach Hurghada (Route: Nord/Wracks & Straße von Tiran) zum Sonderpreis ab 999 Euro. www.omneia.de

Drittes Malediven-Boot

Die EcoProDivers sind seit dem 02.10.21 mit ihrem aktuell dritten Boot, der Moonima, auf den klassischen Routen vom Norden bis in den tiefen Süden der Malediven unterwegs. www.ecoprodivers.com

Fotos: Veranstalter, fotolia