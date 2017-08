Kurztrips fÃ¼r Taucher: 10 Tipps fÃ¼r eine kleine Auszeit

Kurztrips für Taucher: 10 Tipps für eine kleine Auszeit

Lust auf eine kleine Auszeit? Nicht immer bleibt Zeit für einen langen Sommerurlaub. Hier sind unsere 10 Tipps für Taucher für erholsame und unvergessliche Kurztrips.

Im Büro ist Ihr Bildschirmschoner schon seit Monaten ein weißer Sandstrand, und das Abarbeiten der ewig langen To-do-Listen gelingt nicht, ohne dass Ihre Gedanken immer weiter abschweifen? Sie haben genug vom Alltag und dem Nieselregen, aber die Urlaubsplanung gibt partout nicht mehr her als ein verlängertes Wochenende? Dann gönnen Sie sich doch mal eine kleine Auszeit! Wer nur für ein paar Tage verreisen möchte, findet in unseren Nachbarländern wunderbare Tauchdestinationen, die auch für kleines Geld bequem mit dem Auto, dem Zug oder einem kurzen Flug erreichbar sind. Egal ob Sie Wracks entdecken, direkt unter einer historischen Millionenstadt in Höhlen mit Thermalwasser tauchen oder einfach nur nach Ihrem Tauchgang am Strand entspannen wollen: Auch bei einem Kurzurlaub müssen Sie auf nichts verzichten und können Ihre Akkus aufladen! Nach dem kurzen Tapetenwechsel können Sie dann mit neuer Energie in den Alltag zurückkehren, und vielleicht haben Sie dann ja auch ein neues Strandbild für Ihren Bildschirmschoner …

Nele Engler

Italien: Schickes Portofino

Leuchtende Edelkorallen, zahlreiche Wracks, ein Naturschutzgebiet. Katzenhaie und Mondfische – Portofino ist einer der hübschesten Häfen, der keine Wünsche offen lässt und sich sich sowohl für Kurztrips, als auch für ausgedehnte Urlaube eignet. Anreise: Flug nach Genua, dann mit dem Leihwagen oder Zug bis Santa Margherita Ligure und Portofino, Tauchbasis: DWS Diving Center, www.dwsdiving.com, Portofino Divers, www.portofinodivers.com, Unterkunft: Appartementvermittlung über die Tauchbasen.

Dänemark: Vielseitiger Kleiner Belt

Der Kleine Belt lässt Taucherherzen höher schlagen: Rifftauchen und Unterwasserpfade, die auch für Schnorchler zugänglich sind, sind nur einige der Möglichkeiten, die Urlauber haben. Vor allem aber sind hier rasante Strömungstauchgänge von Land aus möglich, bei denen man an den Steilwänden nur so vorbeifliegt. Wer Glück hat, kann sogar sogar auf Schweinswale treffen! Anreise: mit dem Auto, Unterkunft & Füllstation: Gamle albo Camping, www.gl-aalbo.eu ; Hindsgavl Camping, www.hindsgavl-camping.dk. Beide Campingplätze bieten auch Hütten an.

Ungarn: Die Höhlen unter Budapest

Sightseeing mit Höhlentauchen kombinieren? Das geht! Mitten unter Budapests Innenstadt liegen zahlreiche Höhlen wie beispielsweise die Molnar-Janos-Höhle, deren erste Meter sogar von Anfängern betaucht werden können. Der Rest der Höhle ist jedoch fortgeschrittenen Tauchern vorbehalten. Anreise: Eurowings fliegt von vielen deutschen Flughäfen direk, Tauchbasis: Paprika Divers, www.paprikadivers.com, Unterkunft: Vermittlung über die Tauchbasis.

Holland: U-Boot-Abenteuer im See

Die Vinkeeven-Seen mit ihren Inseln südlich von Amsterdam bieten einige hervorragende Tauchplätze für Anfänger, Fortgeschrittene und Tech-Taucher. Sogar ein U-Boot kann man hier chartern! Anreise: mit dem eigenen Auto, Tauchbasis: Scuba Academie, www.scuba-academie.nl, Unterkunft: Hotel ’t Meertje, www.hotelhetmeertje.nl

Österreich: Abenteuer Attersee

Auto- und Bootswracks, Plattformen mit luftgefüllten Glaskuppeln, Tarierparcours, Steilwandtauchen und noch vieles mehr erwartet Taucher im Attersee. In der Region kann man außerdem in Gumpen und Gebirgsbächen tauchen und so die Faszination Süßwasser auf vielfältige Weise erleben. Anreise: am besten mit dem Auto, Tauchbasis: Austrian Divers, www.austrian-divers.at, Nautilus, www.nautilus.at, Under Pressure, www.up-divecenter.at, Unterkunft: Die Tauchbasen geben gern Tipps. Weitere Infos: www.attersee.salzkammergut.at

Spanien: Buntes Tamariu

Kräftige bunte Gorgonien verzieren ganze Wände und Canyons. Seepferdchen, Heringskönige, Schlangenaale, Lippfische, Brassenschwärme und viele andere Meeresbewohner bevölkern das hübsche Hausriff (siehe Foto), das zudem noch gut geschützt liegt. Hier ist das Mittelmeer mit am schönsten! Anreise: Flug mit Ryanair nach Girona, dann per Bus oder Leihwagen bis nach Tamariu, Tauchbasis: Stollis Divebase, www.stollis-divebase.eu, Unterkunft: Vermittlung über die Tauchbasis – von Campingplatz über Apartment bis Hotel.

Kroatien: Felsige Küstenträume

Die kroatische Küste samt der Inseln ist für Taucher mit ihren farbenfrohen Fischreichtum, Mittelmeerschwämmen (Foto), Tunnelsystemen und Steilwänden ein ideales Urlaubsziel. Fortgeschrittene freuen sich über die vielen Wracks, die Kroatien zu bieten hat. Anreise: von Süddeutschland aus besten mit dem Auto, Tauchbasis: Fun Diving, www.fundivingkrk.com; Diving.de, www.diving.de; Kron Divng, www.kron-diving.com; Najada, www.najada.com; Trogir, www.trogirdivingcenter.com, Unterkunft: über die Basen.

Deutschland: Auszeit auf Fehmarn

Mit seinen Traumstränden und dem Wrack der „Docktor“, das auf 5 bis 20 Metern liegt, ist die Insel ein Paradies für Tauchanfänger. Anreise: mit dem Zug oder Auto, Tauchbasis: Ostseebasis Fehmarn, www.ostseebasis-fehmarn.de, Unterkunft: Campingplatz Wulfener Hals, www.wulfenerhals.de. Auf dem Campingplatz können auch Zimmer gemietet werden.

Italien: Familienparadies Gardasee

Mit seinen Steilwänden, Grotten, Canyons und Fischen bietet der Gardasee abwechslungsreiche Tauchplätze für alle Erfahrungsstufen. Mitreisende Familienmitglieder, die nicht tauchen, kommen hier beim Segeln oder Mountainbiken voll auf ihre Kosten. Anreise: von Süden am besten mit dem Auto, Tauchbasis: Sottoquota Diving Club, www.sottoquota.it; weitere Infos mit Tauchbasisübersicht: www.gardasee.de/tauchen, Unterkunft: Residence Melograno, www.casestate.it, weitere Infos: www.visitgarda.com

Spanien: Geliebtes Mallorca

Höhlensysteme, bizarre Unterwasserlandschaften und Naturschutzgebiete machen das Tauchen hier zu einem spannenden und abwechslungsreichen Erlebnis. Tauchbasen gibt es rund um die Insel. Fortgeschrittene können das tief liegende U-Boot-Wrack vor Cala Ratjada besuchen. Anreise: günstige Flüge ab allen Flughäfen. Tauchbasen: www.mallorcadivecenters.com, www.pdia-divingcenter.de, Veranstalter: www.action-sport.de, www.nautilus-tauchreisen.de, www.rcf-tauchreisen.de, www.tauchen-weltweit.de