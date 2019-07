MY Conte Max: Tauchsafari-Luxus auf den Malediven genießen

Als die MY Conte Max im Jahr 2004 vom Stapel gelaufen ist, gab es auf den Malediven praktisch noch kein Schiff, das solch einen Komfort und so einen hohen Standard geboten hat. Damals existierte praktisch noch keine echte Alternative zu den Insel-Resorts – zumindest für alle, die nicht komplett mit Tauchaktivitäten beschäftigt waren während ihres Malediven-Urlaubs.

Conte Max hat das Konzept der Wohlfühl-Tauchsafari eingeführt

Mit dem Stapellauf der MY Conte Max hat das Konzept einer Wellness-Kreuzfahrt Einzug gehalten. Somit wurde erstmals das Vergnügen einer Malediven-Kreuzfahrt mit der wunderschönen Natur und dem herrlichen Meer mit dem Wohlfühl-Feeling eines Wellnessbereichs und Ayurveda-Spas kombinierbar.

Höchste Service-Ansprüche auf der Conte Max

Die Mitarbeiter, die heute auf der MY Conte Max unterwegs sind, sind praktisch mit dem Schiff „aufgewachsen“. Dementsprechend hoch ist die Kundenorientierung und Serviceaffinität der Crew. Das macht sich gleichermaßen in der ausgefeilten Küche und der Liebe zum Detail bemerkbar – und somit ist es kein Wunder, dass die MY Conte Max zu den bekanntesten und beliebtesten Liveaboards auf den Malediven gehört. Die Stammkunden des Tauchschiffs lieben es, die traumhafte und vielfältige Inselwelt der Malediven immer wieder neu zu entdekcnen mit der MY Conte Max – sowohl über als auch unter Wasser…

Tauchsafaris: MY Conte Max

Hafen: Malé – Malediven Routen: Zentrale Atolle, sowie der Norden und der äußerste Süden (zwischen Januar und April) Jahr: 2010 Länge: 36 Meter Breite: 11 Meter Kabinen: 11 für maximal 25 Gäste Besonderheiten: Ayurveda-Spa mit Therapeut immer an Bord Nitrox: ja, kostenlos Leihausrüstung: ja, komplette Tauch- und Schnorchel-Ausrüstung mit Computer, Tauchlampe und Schwimmweste (auf Anfrage bei der Buchung) Website: www.luxuryyachtmaldives.com

Video: Spektakulärer Nachttauchgang von der MY Conte Max