Neue Action Cam für Taucher

Paralenz, ein Start-Up aus Dänemark, hat die gleichnamige Actionkamera auf den Markt gebracht. Sie hat einen Drucksensor und gleicht die Farben automatisch an die jeweilige Tiefe an.

Endlich keine Rotfilter, Magentafilter und endlose Farbkorrekturen am Computer mehr. Die Paralenz spuckt die Bilder direkt so aus, wie sie aussehen sollen. Die kleine Stabkamera hat einen integrierten Drucksensor, misst also wie ein Tauchcomputer permanent die Tiefe. So kann die Kamera mit voreingestellten Presets den Weißabgleich, also die Farbanpassung des Bildes an die Verhältnisse unter Wasser anpassen. Denn wie allgemein bekannt: Je tiefer man taucht, desto mehr Farbverlust herrscht unter Wasser, da die Wellen des Lichts geschluckt werden.

In Kooperation mit über 250 Tauchern aus 38 verschiedenen Ländern haben die Dänen vom kleinen Startup-Unternehmen Paralenz ihre Kamera entwickelt. Entstanden ist eine superrobuste Kamera die neben dem automatischen Weißabgleich auch gleich noch die Tiefe und die Temperatur mitloggt. Wenn der Benutzer möchte, kann er seine Bilder direkt mit den jeweiligen Informationen versehen lassen.

Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen lesen sich wie ein Märchen. Bis zu 200 Meter Tiefe wasserdicht und das ohne extra Gehäuse. Wir von der Technikredaktion hatten bereits ein erstes Vorabmodell, an dem es noch Optimierungen zu unternehmen galt. Vom Konzept waren wir aber bereits damals überzeugt. Nun sind wir gespannt auf unseren finalen Test des Endprodukts. Mehr zu diesem Praxistest in der Januar Ausgabe 2018.

Waterproof to: 200m /656ft / 21 ATM

Video Resolution: 4k-30 fps / 1080p-100 fps / 720p-240 fps (MOV – H.264 codec)

Audio Recording: Yes (internal microphone)

Still resolution: 8 MP (PICTURE SIZE 3840 x 2160)

White Balance: Auto, 4500K 5500K 6500K + DCC

Battery Life: LiPo – 1600 mAh / 3+ hours recording (1080p – 30 fps)

App: Viewing / Sharing / Settings (iOS & Android)

Useable with gloves: Yes

Shockproof: Yes

Field-of-view: 140° degree

Weight / Dimensions: 161 g (5.6 oz) / 116 x 35 x 38 mm (4.5 x 1.4 x 1.5”)

Housing: Military grade aluminium & polycarbonate (No external housing required)

Port: USB-C (for fast charging)

Storage: 64 GB Micro SD-card (Class: U3 or V30) – not included

Mounts: Mask mount included & universal mount included

Connectivity: WiFi, Bluetooth & USB

Display: 0.5” OLED

Operating temperature: -20°C to 85°C / -4°F to 185°F / EVA padding (minimizing battery discharge in ` cold water)