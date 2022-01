Technik News & Angebote im Januar

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Technik in einer Übersicht für Sie zusammengefasst.

Doppelflosse? Geht das? Klar!

Scubapro bringt eine neue Innovation auf den Markt. Die Flosse Seawing Supernova ist sowohl Schnorchelflosse als auch Gerätetauchflosse. Wie geht das? Das Fussteil kann getauscht werden. So kann man wahlweise ein offenes oder ein geschlossenes Fussfach nutzen. Damit kann man nicht nur beim reisen auf seine gewohnte Flosse zurückgreifen. Die Flosse kann auch platzsparender im Gepäck verstaut werden. Mehr Infos: scubapro.com

Schwarze Edelhülle für Sony A7 IV

Das Unterwassergehäuse NA-A7IV ist ein professionelles Gehäuse für eine erstklassige Kamera. Es bietet Zugang zu allen wichtigen Kamerasteuerungen in einem robusten und zuverlässigen Aluminium-Unterwassergehäuse. Preis: ab 3510 Euro. Mehr Infos: panoceanphoto.com

Heinrichs Weikamp

Der Computerhersteller aus dem Breisgau wird bei keiner der diesjährigen Messen ausstellen. Dafür werden jedoch während der Messezeit Ende Januar besondere Angebote erhältlich sein. Es lohnt sich also auf der Webseite des Unternehmens vorbei zu schauen. So wird die Lampe hw-backup für nur 155 Euro anstatt 185 Euro angeboten. Auch bei den Computern wird es spannende Rabatt-Aktionen geben. Mehr Infos: heinrichsweikamp.com

Megastarke Taschen

Die knalligen Farben des Fourth Element Expedition Duffelbags 120L heben sich von der Masse am Wasser oder an Bord ab. Eine strapazierfähige PVC-beschichtete Planen-Netz-Konstruktion hält Ihre Tauchausrüstung sicher und trocken. Der Boden der Tasche ist extra verstärkt (doppelt gefüttert), um den Inhalt vor Abnutzung durch die raue Expeditionsumgebung zu schützen. Stabile Tragegurte und Kompressionsriemen um die Tasche herum machen das Tragen angenehm - über die Schulter oder als Rucksack! Die Expedition Serie ist auch in einer 60- und 90-Liter-Tasche erhältlich. Preis: ab 99,90 Euro. Mehr Infos: fourthelement.com

Mehr sehen durch den Sucher

Die Nauticam Vollformat-Winkelsucher der nächsten Generation sind die perfekte Ergänzung zu Gehäusen für Kameras mit der neuesten Generation größerer elektronischer Sucher wie der Sony A1 und A7SIII. Sie liefern ein klares und unverzerrtes Bild. Dabei gibt es unterschiedliche Vergrößerungsmaßstäbe für verschiedene Kameratypen. Preis: ab 1405 Euro. Mehr Infos: panoceanphoto.com