Bis zum letzten Fisch

Ob Sushi, Sashimi oder Seelachsbrötchen. Ob im Edelrestaurant oder an der Fischbude. Fisch ist zum Massenprodukt geworden. Man kriegt ihn fast immer und überall. Die Industrie denkt sich in unermüdlichem Eifer ständig neue Produkte aus – tellergerecht portioniert, tiefgekühlt, quadratisch, praktisch, zwar völlig formentartet, aber, hey, dafür immerhin entgrätet für den schnellen Genuss. Genuss? Nun, das möchte man zumindest meinen, verzehren wir doch allein in Deutschland über eine Million Tonnen Fischerzeugnisse aller Art pro Jahr. Muss ja etwas dran sein. Und etwas Gutes drin in den Verpackungen, schließlich preisen viele von ihnen mit idyllischen Illustrationen einsamer Fischer mit Angel in einer Nussschale von Holzboot ihre vermeintlich traditionellen und nachhaltigen Fangmethoden.

Doch moderne Fischerei hat so wenig mit romantischen Fischerbootsfahrten bei Sonnenaufgang zu tun wie ländliche Rinder- und Schweinemastbetriebe mit dem Bilderbuch-Bauernhof. Sie ist sogar noch viel schlimmer. Sie füttert Letztere mit Fischmehl aus dem massenhaften Beifang, während sie Menschen weltweit das Grundnahrungsmittel samt Einkommen unter den Füßen wegzieht. Sie kennt weder Tier- noch Artenschutz. Und sie nimmt sich, was sie will, so viel sie will und wann sie will – ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich für zukünftige Bestände zu interessieren. Nach ihr die Sintflut. Denn gesät wird hier nicht. Dafür aber reichlich geerntet: 80 Millionen Tonnen Fisch werden pro Jahr weltweit gefangen. In Kilozahlen: 80 000 000 000! Und die Nachfrage steigt ungebremst. Fisch ist schick. Fisch ist gesund. Fisch ist Lifestyle. Zumindest in den Erste-Welt-Ländern, wo noch immer viel zu wenige über den Reisrand ihrer Thunfischröllchen hinaussehen.

DIE FISCHBESTÄNDE LEEREN SICH

Apropos Thunfisch: Der ist weltweit besonders beliebt. In Deutschland belegt er nach Alaska-Seelachs, Hering und Lachs den vierten Platz der am meisten verzehrten Speisefische. Ob in Fast-Food-Form aus der Dose auf der schnellen Mittagspizza, als saftiges Steak beim Edeldinner mit Silberbesteck oder eben in roher Form zwischen zwei Stäbchen beim In-Japaner, das ist völlig belanglos. Denn unter der Rechnung steht: Sechs der acht Thunfischarten, etwa der Gelbflossen- und der Nordatlantische Thunfisch, gelten mittlerweile als gefährdet oder stark gefährdet. Der bei Sushi-Liebhabern besonders angesagte Blauflossen-Thunfisch wurde von der Weltnaturschutzorganisation IUCN sogar als vom Aussterben bedroht eingestuft. Gefischt wird er trotzdem. Und die Marktpreise brechen alle Rekorde.

Genau wie unser Hunger nach immer noch mehr. Wurden im Jahr 1950 „nur“ um die 400000 Tonnen Thunfisch gefangen, sind es mittlerweile über fünf Millionen. Wenn wir so weitermachen, wird es nach Expertenschätzungen schon in wenigen Jahren keine Thunfische mehr geben. Damit sind sie aber längst nicht allein: Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO sind 90 Prozent der weltweit kommerziell genutzten Fischbesände, darunter auch unsere Nummer eins, der Alaska-Seelachs, und je nach Fanggebiet auch Lachs und Hering, ausgereizt. Mehr Nutzung geht nicht mehr. Zumindest in der Theorie. Doch mit immer moderneren Flotten, die oftmals auch noch staatliche Subventionen in Milliardenhöhe kassieren, immer ausgeklügelteren Sonarsystemen und Fangmethoden geht doch immer noch was.