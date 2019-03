Fisch mit Brief und Siegel – 6 Fischsiegel im Vergleich

Die blaue Zertifizierung des Marine Stewardship Council (MSC) ist das bekannteste und größte Öko-Siegel für Wildfisch und wird nach drei Prinzipien vergeben: Schutz der Bestände, minimale Auswirkungen auf das Ökosystem sowie verantwortungsvolles und effektives Management. So soll die Fischerei sicherstellen, dass die Bestände aufrechterhalten werden und die Fangmethoden nicht für unerwünschten Beifang sorgen. Gegründet wurde es 1997 vom Lebensmittelkonzern Unilever und dem WWF, seit 1999 gibt es vor „unabhängig und gemeinnützig“ zu sein. Nach aktuellen Untersuchungen der ARD aber kommen, abgesehen von zwei Vertretern des WWF, die meisten Mitglieder des Aufsichtsgremiums aus Fisch- und Lebensmittelkonzernen. Der MSC finanziert sich durch Lizenzgebühren, kassiert von jedem verkauften Produkt mit Siegel 0,5 Prozent des Einkaufspreises. Das bringe laut ARD rund 17 Millionen Euro im Jahr. So sind es wohl gerade diese wirtschaftlichen Interessen, weswegen MSC schon mehrfach in der Kritik stand. Unter anderem würden Zertifikate zu voreilig vergeben, und Fischereibetriebe, die auf problematische Fangmethoden setzen, hätten eine Auszeichnung bekommen, kritisieren Greenpeace und das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Zudem würden einige Bestände überfischt. Das belege auch eine Studie. MSC kontert, dass dies einer Fehlinterpretation von Daten zugrunde liege, deren Auswertung wissenschaftlich „fragwürdig“ sei.