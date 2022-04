Wanderrouten der Meeresriesen

Zusammen mit anderen Institutionen hat der WWF (WordWildlife Fund) ein riesiges Datenpaket von Walwanderrouten analysiert und grafisch dargestellt. Die Daten stammen von Satellitenaufzeichnungen, die über 30 Jahre hinweg gesammelt. Die Karte zeigt nicht nur die unglaublichen Wanderbewegungen, sie macht auch deutlich, welchen Gefahren die Tiere auf Ihren Wegen ausgesetzt sind: »Sowohl in den Gebieten, in denen sie fressen, sich paaren, gebären und ihre Jungen aufziehen als auch auf ihren Wanderwegen dazwischen sind Wale wachsenden Gefahren durch die industrielle Fischerei, Schiffskollisionen, Schadstoff-, Plastik- und Lärmbelastung ausgesetzt. Durch Lebensraumverlust und die Klimakrise werden ihre Wanderwege zu tödlichen Hindernisparcours«, erklärt Heike Zidowitz, Expertin für den Schutz mariner Arten beim WWF Deutschland. »Der Bericht zeigt uns, dass wir dringend handeln müssen, bevor Arten wie der Nordatlantischen Glattwal vor unseren Augen für immer von der Erde verschwinden. Die Daten liefern uns die nötige wissenschaftliche Grundlage, um wichtige Maßnahmen und nötige Entscheidungen zu ihrem Schutz zu identifizieren und einen Verbund von Schutzgebieten zu schaffen, sodass Wale ungestörter leben können«, erläutert Zidowitz. Der WWF fordert außerdem, dass der Schutz der Wale Priorität bei den Vereinten Nationen bekommt, die im März 2022 die Verhandlungen über einen neuen Vertrag für die Hohe See abgeschlossen haben.

