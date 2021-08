Reise News & Angebote im August

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

»Galapagos der Malediven«

Mit neun Hai-Arten, riesigen Hochseemantas, Mondfischen und Segelfischen gilt Fuvahmulah als »Galapagos der Malediven«. Absolut Scuba bietet vom 26. März bis 11. April 2022 zur Großfisch-Saison eine durch den Autor und Fotografen Daniel Brinckmann begleitete Gruppensreise samt Radtouren und Fotoexkursionen an. Nach 10 Nächten auf Fuvahmulah erfolgt der Weiterflug nach Guraidhoo – ebenfalls eine Einheimischen-Insel – auf der Tauchspots mit Delfinen und großen Grauhai-Schulen das Programm abrunden. Das Gesamtpaket für 3998,- Euro enthält alle Flüge, 10 Nächte im Gästehaus »Veyli Residence« mit Frühstück, Fahrrad, Inseltouren, Begleitung und Foto-Tipps, 24 Tauchgänge sowie 4 Nächte auf Guraidhoo mit Halbpension und 9 Tauchgängen. Das Tauchgprogramm erfolgt mit DivePoint Maldives. www.as-tauchreisen.de

Zuwachs in der »Blue Planet«-Flotte

Mit der MY »Blue Storm« kreuzt ab sofort ein neues »Highlight« unter der Flagge der »Blue Planet Fleet« im Roten Meer. Das Boot wurde nach einem völlig neuen Konzept gebaut. So haben die Oberdeckkabinen private Balkone. Salon und Essbereich liegen auf unterschiedlichen Decks und für Familien werden zwei Dreibettkabinen angeboten werden. Zodiacs mit Einstiegsleitern sind ebenfalls vorhanden und selbstverständlich ist das Schiff nach dem höchsten und modernsten Sicherheitsstandard mit allen notwendigen Zertifizierungen zugelassen. www.blueplanet-liveaboards.com

InterDive Friedrichshafen 2021

Vom 23.09. bis 26.09.2021 ist die Tauchwelt zu Gast am Bodensee zur InterDive Friedrichshafen. Bereits zum 9. Mal findet die Messe InterDive in Friedrichshafen vom 23. bis 26. September statt. Mit einem gelungenen Hygienekonzept wurde die Messe bereits im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt und, so sind die Veranstalter der InterDive überzeugt, »auch 2021 eine sichere und attraktive Veranstaltung werden«.

TAUCHEN on Tour durch Deutschland

Auch wenn derzeit keiner weiß, was uns die folgenden Monate an Reisemöglichkeiten bringen werden, wir machen uns dennoch auf den Weg. Wir besuchen Tauchbasen, Tauchvereine, Tauchshops und die dazugehörigen Tauchreviere – alles unter Einhaltung der Coronaverordnungen.



Unser TAUCHEN-Mobil soll auch bei Euch Halt machen? Dann bewerbt Euch bei uns: redaktion@tauchen.de Stichwort »Tauchen on Tour«. Im Rahmen unseres Besuchs gehen wir gemeinsam zum Tauchen, stellen Eure Basis, Shop, Verein vor und berichten darüber im Heft und auf unseren digitalen Kanälen. Schreibt uns, wir freuen uns auf einen spannenden Besuch bei Euch!



Kurz notiert

Aqua Active Agency & Dive Point Maledives

Die 8 Tauchbasen der Basenkette »Dive Point Maledives« finden sich nun auch im Programm des deutschen Tauchreiseveranstalters Aqua Active Agency. Dive Point betreibt seine acht Basen auf Inseln in verschiedenen Atollen der Malediven. Die gesamte Palette kann nun mit allen dazugehörigen Leistungen, wie Flug, Transfer und wenn gewünscht auch Zusatzprogramme aus einer Hand bei Aqua Active unter dem Motto »Safe & Easy« buchen! www.aquaactive.de

Mit Beluga durch die Ägäis

Exklusiv kann man nun bei Beluga eine zweiwöchige Tauchtour mit Inselhüpfen durch die Ägäis buchen: Kos (Anreise) – Kalymnos – Leros – Patmos – Ikaria – Samos. Allesamt vom Massentourismus verschonte Inseln mit spannenden Tauchspots. Die Jungfern-Tour mit maximal 8 Teilnehmern startet am 14. September 2021 und sieht bis zu 20 Tauchgänge vor, etliche davon an Schiffs- und Flugzeugwracks. Preisbeispiel: (exkl. Flüge nach Kos & retour ab Samos), inkl. Aller Land- und Wassertransfers, 14 ÜN/DZ, Frühst., bis zu 20 TG (inkl. Flaschen, Blei, Guide, Wasser, Snacks) ab 2249,- pro Person. www.belugareisen.de

Fotos: Veranstalter