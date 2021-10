Reise News & Angebote im Oktober

Auch im Oktober haben wir wieder tolle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Reisen in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Urlaub für den Geldbeutel

Das All inclusive-Angebot der Atmosphere Hotels & Resorts garantiert Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt vom Transfer über die Mahlzeiten und Aktivitäten bis hin zum PCR-Test. Damit sich Gäste in der schönsten Zeit des Jahres keine Gedanken über ihre Urlaubskasse machen müssen, bietet die Atmosphere-Gruppe auf den Malediven umfassende Inklusivleistungen an. Gemäß der Philosophie „The Joy of Giving“ reichen diese weit über den gewohnten All-inclusive-Ansatz hinaus und schließen im Übernachtungspreis nicht nur Mahlzeiten und Getränke, sondern auch Transfers per Boot oder Wasserflugzeug, nicht-motorisierte Wassersportarten, Ausflüge und sogar Spa-Anwendungen mit ein. So bleibt der Urlaub finanziell überschaubar und Gäste können sich mit gutem Gewissen und ohne Abstriche verwöhnen lassen. Ergänzt wird das All inclusive-Angebot durch spannende Aktivitäten für die Kleinen im Kids Club sowie durch den Zutritt zu allen Sporteinrichtungen und die Teilnahme an Fitnesskursen für die Großen. Als besonderen Service bieten die Resorts ihren Gästen einen kostenfreien PCR-Test für die Rückreise an. www.atmospherehotelsandresorts.com

Kids tauchen gratis

Im Zeitraum vom 20. September 2021 bis 1. Mai 2022 bietet diving.DE Ägypten eine einmalige Sonderaktion für Familien: Kinder und Jugendliche tauchen im genannten Zeitraum und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bei diving.DE in Ägypten gratis. Das Angebot ist auf den beiden diving.DE Tauchbasen in El Quseir und Marsa Alam gültig. Voraussetzung ist lediglich, dass die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen über einen gültigen Tauchschein eines anerkannten Tauchverbandes (ab Scuba Diver) verfügen und dass beide Elternteile jeweils mindestens ein 8er Tauchpaket »vertauchen«. Sollte nur ein Elternteil tauchen, zahlen die Kinder für Ihre Tauchgänge und Ausfahren nur 50 Prozent. Ausgenommen sind Tauchkurse, die Kosten für den Guide sowie Leihausrüstung. Alle Teilnehmer müssen vorab per Mail unter info@diving.de reservieren. Die Bezahlung erfolgt, unkompliziert wie immer, am Ende des Tauchurlaubes. www.diving.de

Ab 2022 3 x Interdive

Zuwachs für das Urlaubsmessen-Portfolio in Stuttgart, Hamburg und Leipzig! Vom kommenden Januar an wird sich die InterDive – internationale Tauch-, Schnorchel- und Reisemesse – im Rahmen aller drei Urlaubsmessen präsentieren. Veranstalter Walter Harscher verspricht sich von diesem Schritt neue Impulse und vor allem ein breiteres Publikum für den „Hot Spot“ rund um den Tauchtourismusmarkt. Und für die Messe Stuttgart „ist der neue Bereich eine ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot für aktive und sportliche Urlauber mit einem Faible für die Erlebniswelten unter Wasser“, sagt Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart und Bereichsleiter für die Stuttgarter Publikumsmessen. Neben Stuttgart (20. bis 23. Januar) wird die InterDive im kommenden Jahr auch auf der Tourismusmesse »Oohh!« in Hamburg (9. bis 13. Februar) sowie auf der »Touristik & Caravaning TC« (16. bis 20. November) in Leipzig Flagge zeigen. Durch die Eingliederung will die Messe noch interessanter für Besucher und Aussteller werden. Die diversen Messestandorte sind ein großer Pluspunkt, denn so kommt man nahe zu den Tauchern in ganz Deutschland. Die erste InterDive 2022 findet am zweiten CMT-Wochenende vom 20. bis 23. Januar 2022 in Stuttgart statt. www.friedrichshafen.inter-dive.de/Ueber-die-Messe/

Oman öffnet seine Grenzen

Lange war die Anreise in das Sultanat auf der arabischen Halbinsel nicht möglich. Dabei verspricht der Oman mit seiner einzigartigen Natur, vielen Kulturhighlights und der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Omanis einen ganz besonderen Urlaub. Seit Anfang September ist die Einreise für Touristen wieder möglich und auch die Extra Divers Tauchbasen in Sifah und Qantab sind bereits wieder geöffnet. Wer lieber auf dem Wasser ist, kann mit der Oman Explorer ab Mitte Oktober abwechslungsreiche Tauchsafaris erleben. Für geimpfte Reisende ist die Einreise erlaubt, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen.

www.extradivers-worldwide.com & www.rcf-tauchreisen.de/

Hilton Marsa Alam Nubian Resort

Neu im Programm bei Absolut Scuba ist das Hilton Marsa Alam Nubian ***** Resort, rund 40 Kilometer von Marsa Alam, Ägypten, entfernt. Die im landestypischen nubischen Stil erbaute Hotelanlage liegt traumhaft zwischen Wüste und Meer, verteilt auf 23 Gebäude mit 395 Zimmern in sechs Kategorien. Da wird für jeden etwas dabei sein, von »Bed & Breakfast« bis »All Inclusive« ist fast alles möglich. Zum Tauchen geht es mit dem Tauchcenter Blue Ocean Dive Abu Dabbab zu den zahlreichen Tauchspots der Abu Dabbab-Bucht und zum rund 25 Minuten entfernt gelegenen Elphinstone-Riff. Preisbeispiel ab November 2021: Flug, Transfers, sieben Nächte im Gartenblick-Doppelzimmer mit All Inclusive ab 749 Euro pro Person. Ein Tauchpaket für fünf Tage No-limit-Hausriff-Tauchen kostet 240 Euro pro Person. www.as-tauchreisen.de

Bahamas locken

Die Bahamas sind ab sofort wieder zu bereisen. Einzige Einschränkung: Man muss geimpft sein. Flüge auf die Inseln gibt es mit British Airways ab London via Nassau. Der Tauchreiseveranstalter Wiro Dive bietet aktuell noch folgende Termine für Hai-Touren zu den Bahama Banks und Tigerbeach an, die bereits seit September wieder durchgeführt werden: 9. bis 16.11, 17. bis 24.11. und 7. bis 14.12.2021. Die Touren finden auf dem Liveaboard Bahamas Master statt (inkl. Vollpension, Tauchen, 1/2 Doppelkabine: ab Euro 2318 zzgl. internat. Flug). www.wirodive.de



Fotos: Veranstalter