MEERU – Tauchen & mehr auf den Malediven

Mit geschätzten 80 Sachen brettern Karsten und ich im Speedboot über die Wellen. Dabei dauert der Transfer zwischen dem Flughafen und dem Eiland gerade mal rund 50 Minuten. Die sportliche, groß gewachsene Jeanine, Chefin der Euro-Divers auf Meeru, empfängt uns mit einem sympathischen Lächeln. Gemeinsam mit den Jungs von der Rezeption geht es mit Elektro-Buggy weiter zur Beach Villa, die für die folgenden vier Tage unsere Unterkunft sein wird. Elektro-Buggy? Ja! Denn bei der Größe der Insel können die Wege recht lang werden. Ein fahrender, umweltfreundlicher Untersatz hilft da ganz gut. Auch Fahrräder kann man hier auf Meeru mieten, erfahren wir später.

Obwohl unser Bungalow »nahe« liegt, spazieren wir doch einige Minuten, bis wir an der Euro-Divers-Basis angekommen sind. Die Dimensionen der Insel sind gewaltig und so anders als alles, was wir bisher auf den Malediven erlebt haben.

An der Basis finden wir eine perfekte Tauch-Infrastruktur vor. Ein heller Empfangsraum, ein riesiger Kompressorraum, wunderbar belüftetes Tauchequipment und Verleihräumlichkeiten. Das mehr als 15 Personen umfassende Euro-Divers-Team betreut seine Kunden beispielhaft und mit Freude. Marc, der Lebensgefährte von Jeanine, begleitet uns bei den Tauchgängen. Er ist ein ausgezeichneter Unterwasserfotograf. Immer hat er einen Tipp parat, wo man »den besten Schuss setzen« kann.

Vielfalt ist Trumpf

Die Auswahl der Tauchplätze rund um Meeru begeistert: bei über 50 Einstiegstellen reicht die maritime Vielfalt von der Manta-Putzerstation bis hin zu spektakulären Strömungstauchgängen mit Großfisch-Garantie. Dabei gibt es wunderbare Hart- und Weichkorallengärten oder auch das ein oder anderen Wrack.

Am »H.P.«-Reef ist unser erster Tauchgang. Das marine Schutzgebiet liegt im Norden von Girifushi. Es besticht mit Höhlen, Grotten und Überhängen, allesamt übersät mit farbenprächtigen Korallen und Schwämmen. Stachelrochen patrouillieren hier ebenso wie Weiß- und Schwarzspitzen-Riffhaie sowie Barrakudas. Was für ein Start!

Der zweite Teil des »Two tank dive« führt zum Colosseum an der Westseite von Thulusdhoo. Dieser Tauchgang geht quasi um die Ecke und bietet spektakuläres Strömungstauchen mit Aussicht auf große Formationen von Stachelmakrelen, Weißspitzen-Riffhaie, Schildkröten und manchmal sogar Walhaie – wenn man Glück hat. Weil der Tag so schön ist, lassen wir ihn mit einem Nachttauchgang enden: am West Rock’s Cargo Wreck. Beeindruckend sind hier die unzähligen Kleinlebewesen wie Nacktschnecken, Krabben und sogar Kaurimuscheln. Krustenanemonen hüllen die Planken in sattes Orange. Marc fühlt sich hier sichtlich wohl. Er zeigt mir ein Makrotier nach dem anderen.

Leider kein Wunschkonzert

Miyaru Faru ist eigentlich einer der ganz hoch dekorierten Tauchplätze im Nord-Male-Atoll. Bekannt für seine Barrakudaschwärme, vor allem aber Grauhaie, Muränen und Riffhaie sowie Adlerrochen. Doch die Natur ist eben kein Wunschkonzert. Bei unserem Tauchgang bis auf 30 Meter werden wir schließlich mit einem schlafenden Ammenhai beglückt.

Mehr Glück haben wir dann dafür im Aquarium. Nomen est omen – so stellt man sich ein Aquarium vor. Fischreichtum ohne Ende! Große Schwärme von Blaustreifenfüsilieren, Barrakudas, gestreifte oder gepunktete Süßlippfische, Doktorfischformationen sowie Soldatenfische und Rotbarsche. Die Tischkorallen sind hier im Durchmesser so groß, dass fast zwei Taucher darauf Platz fänden. Ein höchst schützenswerter Platz, der die beste Tarierung eines Tauchers verdient.

Bei der Tuna Factory hat man eigentlich schon einen prächtigen Blick auf Malé sowie auf den Flughafen. Doch Flugvorführung gibt’s hier unter Wasser. Garantiert! Bei zapfiger Strömung gleiten wir zunächst noch an kleinen Höhlen und Grotten, voll mit Glasfischen, vorbei. Doch dann startet das wirkliche Spektakel: Auf nur wenigen Metern Tiefe gleiten unzählige Raumgleiter in Form von Stachelrochen durch das aufgewühlte Wasser, um sich an den Fischresten der Tuna Factory zu laben. Muränen schwimmen frei umher. Bei der Strömung muss man schon darauf achten, wo man sich festhält oder seinen Riffhaken anbringt. An einem geschützten Felsen kuscheln sich gleich sechs Muränen, eine braune, vier braungelbe sowie eine Netzmuräne, in einem Loch zusammen. Ein brutal zugiger Platz! Aber wer prickelndes Erlebnis sucht, ist hier goldrichtig.

Landgang

Apropos richtig: Das Meeru Island Resort & Spa bietet seinen Gästen eine richtig gute Auswahl an unterschiedlichen Villen und Bungalows an. Die rund 20 preisgünstigen Garden Villas sind ideal für Familien oder kleine Tauchergruppen. Etwa 77 Beach Villas gewähren einen tollen Ausblick auf‘s Meer, die Palmen und den Strand. Die 27 Water Front Villas, 83 Jacuzzi Beach Villas sowie die 77 Jacuzzi Water Villas lassen kaum Wünsche offen. Gediegenes tropisches Dekor ist in den Unterkünften ebenso Standard wie Kingsize-Betten, Klimaanlage, Deckenventilator, im Freien gelegene Badezimmer mit Regendusche und Minibar.

Die insgesamt etwa 284 Bungalows beginnen bei einer Größe von 50 Quadratmeter, die größten haben 85 Quadratmeter. Die Villas fügen sich wunderbar in die üppig bewachsene Insel ein. In ungezwungener und entspannter Atmosphäre speist man entweder in einem der beiden großen Hauptrestaurants mit Buffet – die Zuteilung erfolgt je nach Villa-Unterbringung – oder im Asia Wok mit asiatischen Spezialitäten oder auch im Hot Rock, wo feine Grill- und Meeresfrüchte kredenzt werden. Sechs Bars verteilen sich mit bester Aussicht rund um die Insel. Ein Süßwasser-Swimmingpool mit Kinderbecken, ideal für Familien, ist ebenso vorhanden wie ein Süßwasser-Infinitypool, der sich als perfekte Location für den ein oder anderen Cocktail erweist.

Und sonst so?

Auch das Wassersportcenter wird von den Euro-Divers gemanagt. Kajak, SUP, Wakeboard, Funtube, Windsurfen, Jetski oder Wasserski sorgen für ausreichend feuchtfröhliches Vergnügen. Wer noch immer nicht genug ausgepowert ist, dem stehen eine »Muckibude«, Beachvolleyball-, Fußball-, Tennis- und Billardspiel-Möglichkeiten, ein Neun-Loch-Golfplatz sowie Fahrräder zur Verfügung. Entspannung nach Spiel und Sport finden die Gäste in zwei unterschiedlichen Spa-Lounges. Eine der beiden Lounges des »Duniye Spa« liegt im Bereich der Wasservillen, die andere ist im Grünbereich unter Palmen versteckt.

Ein aufwändig gestaltetes Museum mit maledivischen Ausstellungsstücken verschafft Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Inseln und ihrer Bevölkerung. Moderierte Veranstaltungen präsentieren Tänze, Gesang und Interessantes aus dem 1200 Eilande umfassenden Reich der Atolle. Auf Meeru taucht man also nicht nur an tollen Divespots, sondern auch in die Geschichte der Inselwelt im Indischen Ozean ein.

