Tauchen im Kagi Island Resort & Spa

Die Westseite des Nordmale-Atolls, eine gute Bootsstunde von Kagi entfernt. Hier steht der Checktauchgang am Boduhithi Thila an. Nach dem knackigen und informativen Briefing von Dustin und Saeed geht es bei mäßiger Strömung runter auf knapp 20 Meter. Keine zwei Minuten später gleitet der erste Manta an uns vorbei, dann noch einer. Und noch einer. Unglaublich – mein Unterwasser-Model Karsten muss sich sogar einmal tief ducken, als ihm einer dieser mächtigen Riesen die Frisur richten möchte. Acht Teufelsrochen beim Checktauchgang! So kann Urlaub, so kann Tauchen auf den Malediven beginnen.

Eleganter Luxus

Kagi Maldives Spa Island ist eine Insel, die ein auf jeden Gast abgestimmtes Wellness- und Wohlfühlkonzept entwickelt. Während eines Gesprächs verweisst unser Gastgeber und General Manager, Jorg Weytjens, auf 15-jährige Management-Erfahrung von ultraluxuriösen Resorts und Boutique Hotels auf der ganzen Welt. Denn er verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet: im wunderschönen Baani Spa, gelegen über dem blauen Ozean, aus einer enormen Vielfalt an individuellen Behandlungen aus Massagen und anderen Wellness-Treatments schöpfen, leichte Küche genießen und im Yoga Sound Room entspannen.

Ein japanischer Designer entwickelte für die Anlagen des Resorts eine stylisch-stimmige Wohlfühl-Architektur. Dabei verbindet sie geradlinige Formen mit maledivischem Luxusgefühl. 50 geräumige Villas stehen den Gästen in drei Kategorien zur Wahl: 19 Lagoon Pool Villas, 21 Ocean Pool Villas und zehn Beach Pool Villas. Ein eigener Süßwasserpool, Minibar, Safe, Haartrockner, geräumiges Badezimmer sowie elegante Einrichtung mit übergroßem Kingsize-Bett, Klimaanlage und schick möblierte Terrasse zählen bei allen Villas zur Grundausstattung.

Die Beach Villas liegen am weißen Sandstrand, die Lagoon und Ocean Pool Villas thronen auf Stelzen direkt über dem Indischen Ozean, in dem sich Flötenfische, Makrelen und farbige Doktorfische tummeln. Vom Restaurant Noo Faru zu den Ocean Pool Villas führt ein Holzsteg über eine blitzblaue Lagune. Im glasklaren, flachen Wasser cruisen Baby-Schwarzspitzenhaie. Stundenlang könnte man ihnen hier zusehen, wie sie einen auf dicke Hose machen mit ihren gerade mal 40 Zentimetern Länge. Einfach nur putzig.

Haute Cuisine

Das Noo Faru Restaurant verwöhnt seine Gäste mit internationaler Küche und maledivischen Köstlichkeiten. Hier lässt das variantenreiche Buffet weder beim Frühstück noch beim Abendessen Wünsche offen. Im Gegenteil. Dort gibt es Haute Cuisine, seien das nun Austern oder Barolo-Braten, frisches Sushi oder italienische Linguini.

Höchste Kochkunst bietet die fusion-kitchen im Ke-Un Restaurant. Hier werden typische und authentische Gerichte kredenzt. Sie haben ihre Ursprünge in Hawaii, Japan, Thailand oder Peru. Für diese Küche zeichnet der italienische Spitzenkoch Denis Placereani verantwortlich. Der aus dem Friaul stammende Küchenzauberer sammelte kulinarische Erfahrungen in der Karibik, in Thailand, Montenegro, China und Großbritannien – durchweg in Fünf-Sterne-Restaurants.

Spitzenkoch Denis Placereani

Zudem managt er nicht nur die fusion-kitchen im Ke-Un, sondern den gesamten Küchenbereich auf Kagi Maldives Island Spa. Piano Bar, ein eigener Weinkeller, die Beach-Hut, aber auch die Ufaa-Bar laden zum ungezwungenen Verweilen in stilvollem Ambiente ein. So sorgen sie für wunderbares Wohlgefühl. Wer sich nach so viel gutem Essen und Trinken sportlich betätigen möchte, dem steht ein Fitness-Center zur Verfügung, ebenso wie Prion-Kajaks, SUPs und Surfboards.

Riffe, Haie, Delfine

Hier präsentiert sich auch das Tauchen auf höchstem Niveau. Denn wer sich gern von der Strömung an Überhängen voller weißblauer Weichkorallen entlang treiben lassen möchte, ist im Blue Canyon richtig. Das Euro-Divers-Team um Dustin geleitet seine Gäste im geräumigen Motorschiff (früher sagte man »Dhoni«) zu über 30 Tauchplätzen im Nordmale-Atoll, alle zwischen wenigen Minuten und maximal eineinhalb Stunden entfernt.

Darunter klingende Namen wie Helengeli Thila, Makundu Inside oder Fingerpoint. Dabei lockt Boduhithi Thila von Januar bis April mit Manta-Begegnungen, aber auch mit großen Karettschildkröten. Weiterhin finden Taucher am Bat Reef einen dicht bewachsenen Steinkorallengarten vor, umschwärmt von Fledermausfischen. Woshimas und Fingerpoint zählen zu den anspruchsvolleren Tauchplätzen der Gegend, da sie meist Strömung aufweisen.

Doch die Strömung hat etwas Positives: Weiß- und Schwarzspitzen-Riffhaie, aber auch Graue Riffhaie und Adler- sowie Kuhnasenrochen stellen sich schwerelos ins tiefe Blau. Bei Kagi Kuda Kandu hatten wir sogar das Glück, eine Gruppe Flaschenhals-Delfine zu beobachten, und das über wie unter Wasser. Zunächst führte der Tauchgang noch recht unspektakulär an einer mit Steinkorallen bewachsenen Steilwand entlang.

Doch dann öffnete sich plötzlich der breite Kanal, und die Meeressäuger kreuzten unseren Weg. Eine Formation Adlerrochen gesellte sich dazu, ein im Sand schlafender, mächtiger Marmor-Stachelrochen und der ein oder andere Weißspitzen-Riffhai sorgten für weiteres Entertainment. Die Euro-Divers bieten diese Tauchgänge zumeist als »two-tank-dive« an, mit einer Oberflächenpause von etwa einer Stunde. Selbstverständlich gibt es auf Wunsch Nitrox.

Ansonsten ist auch das Hausriff des Inselresorts höchste sehenswert. Ein besonderes Spektakel sind hier die Nachttauchgänge direkt vor der Euro-Divers-Basis. Eine Ammenhai-Gruppe legt sich täglich gegen 19.30 Uhr in der Mole zum Schlafen. Auch für Gäste, die sich eher an der Wasseroberfläche wohlfühlen, bietet das Tauchteam geführte Schnorcheltouren: Ammenhai-Schnorcheln, Schildkröten-Schnorcheln, Manta-Schnorcheln, Hausriff-Schnorcheln – alles auf Wunsch.

TIPP: KOCHREZEPT SEAFOOD LAKSA

5 Gramm Zitronengras

60 Gramm Galangal (Thai-Ingwer)

5 Gramm Candle Nut (indische Walnuss)

5 Gramm getrockneter Chili

20 Gramm großer roter Chili

80 Gramm geschälte Schalotte

3 Gramm Shrimp-Paste

2 Gramm Kurkuma

3 Gramm Koriander-Samen

30 Gramm getrocknete Shrimps

5 Stück

Laksa-Blätter

(= vietnam. Koriander)

Laksa-Blätter (= vietnam. Koriander) 25 ml Garnelenfond

200 ml Kokosnussmilch

5 Gramm Palmenzucker

10 Gramm Fischsauce

1 Stück Baby-Senfkohl

30 Gramm Bohnensprossen

1 Stück Wachtelei

30 Gramm Seiden-Tofu

100 Gramm gekochte Reisbandnudeln

5 Gramm frittierte Schalotte

ZUBEREITUNG

Zitronengras, Thai-Ingwer, indische Walnuss, getrockneten Chili, Schalotte, getrocknete Shrimp-Paste, Kurkuma und Koriander-Samen vermischen, bis daraus eine cremige Masse (Laksa) wird. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, das Laksa beigeben und zirka fünf Minuten unter ständigem Rühren erwärmen, bis sich der Duft entwickelt. Palmenzucker, Fischsauce, Kokosmilch und Garnelenfond zugeben und auf kleiner Flamme 15 Minuten ziehen lassen. Danach das blanchierte Seafood (Riesengarnelen etc.) und den Tofu untermischen und zirka drei Minuten erwärmen. In einer Schale das Seafood, das Gemüse, das Wachtelei und die Reisbandnudeln arrangieren. Mit frittiertem Tofu, frittierter Schalotte und vietnamesischem Koriander garnieren. Die heiße Laksa-Sauce in ein Glas füllen und separat zum Gericht auf dem Teller servieren.

GUTEN APPETIT