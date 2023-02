Der Geiseltalsee

Der rund 19 Quadratkilometer große See ist der größte künstlich geschaffene See Deutschlands. Entstanden aus einem Tagebau liegt er südlich von Halle an der Saale und westlich von Leipzig. Die Flutung und Sanierung des ehemaligen Braunkohletagebaus begann 2003 und wurde im Jahr 2011 abgeschlossen.

Nun ist das Gewässer ein Erholungsgebiet mit hervorragenden Tauchmöglichkeiten. Die Sicht ist für ein mitteleuropäisches Süßwasser ganzjährig sehr gut. Daher besuchen wir das dortige Tauchzentrum Geisseltal. Es liegt direkt auf der Halbinsel, die in See hinein reicht. Viel Spaß mit dem Video.

Unser TAUCHEN-Mobil soll auch bei Ihnen Halt machen? Dann bewerben Sie sich bei uns: [email protected]; Stichwort »Tauchen on Tour«.

Schauen Sie sich auf unserem YouTube-Kanal unsere bisherigen Tour an oder finden Sie hier weitere Tour-Stopps.