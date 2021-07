Galerie im Juni: UPY 2021

Unglaublich schön! So lautet das Fazit des diesjährigen Fotowettbewerbs »UNDERWATER PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2021«. UPY ist ein jährlich stattfindender Wettbewerb in Großbritannien, der die Fotografie unter der Oberfläche von Ozeanen, Seen, Flüssen und sogar Schwimmbädern »feiert«. Gesamtgewinnerin Renee Capozzola setzte sich mit ihrer Aufnahme gegen 4500 andere Bilder durch.

Bild 1

2. Platz »Weitwinkel«

Fotograf: Martin Broen/ UPY 2021

Titel: »Gothic Chamber«

Ort: Cenote »Monkey Dust«/Mexiko

Aufnahmedaten: Sony A7RIII/ ISO6400

f4.5/ 1/15 sek./ LED

Bild 2

Gewinner »Weitwinkel«

Fotografin: Renee Capozzola

Titel: »Sharks´skylight«

Ort: Moorea/ Französisch-Polynesien

Aufnahmedaten: Canon5D Mark III

ISO400/ f20/ 1/200 sek./ Blitz

Bild 3

3. Platz »Meeresschutz «

Name: Rafael Fernandez Caballero

Titel: »River of blood from a dead sperm whale «

Ort: Baja California Sur/ Mexiko

Aufnahmedaten: DJI Mavic air/ ISO100

f2.8/ 1/230 sek.

