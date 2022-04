Das Nachhaltigkeitslabor: Ein neues Projekt im Fairmont Maldives

Pressemitteilung

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, eine Privatinsel im abgelegenen Shaviyani-Atoll, hat das neueste einer Reihe von Umweltprojekten vorgestellt: das Sustainability Lab (Nachhaltigkeitslabor) – das erste seiner Art auf dem Archipel. Als Zentrum für Umweltbildung wird das Nachhaltigkeitslabor Plastikmüll in maßgeschneiderte Souvenirs und einzigartige Produkte umwandeln, Gäste schulen und die lokale Bevölkerung stärken. Mit dem Start ihres Nachhaltigkeitslabor-Projekts streben Sie danach, so nah wie möglich an die Abfallvermeidung heranzukommen, indem Sie aktuelle und künftige technologische Verbesserungen nutzen, um bessere Wege zur Reduzierung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und zum Upcycling ihrer Abfälle zu finden und gleichzeitig andere weltweit zu inspirieren, eine bessere Zukunft für unsere Ozeane und Gemeinden zu sichern.

In dem Maße, wie der Tourismus auf den Malediven wächst und sich entwickelt, wächst auch die Besorgnis über Einwegplastik und seine Auswirkungen auf die unberührten Ökosysteme – Experten behaupten, dass es bis 2050 mehr Plastik im Meer geben wird als Fische. Die Mission von Fairmont Maldives? Die vollständige Wiederverwertung des gesamten Plastikmülls, der im Resort und in den umliegenden Gemeinden anfällt, und schließlich die Entfernung des Plastiks aus der maledivischen Umwelt.

Minister Aminath Shauna (Umweltminister der Malediven), Ministerin Mariya Ahmed Didi (Verteidigungsministerin der Malediven) und Frau Sabra Ibrahim Noordeen (Sonderbeauftragte der Malediven für den Klimawandel) waren bei der Einweihungsfeier am 3. Februar 2022 anwesend.

Aus Abfall werden Wunder

Spezialmaschinen im Nachhaltigkeitslabor verwandeln und verwerten Plastikabfälle in maßgeschneiderte Souvenirs, darunter Gepäckanhänger in Form von Schildkröten, Mantas und Haien. Nachdem das Plastik vom Strand, vom Riff und aus dem Meer gesammelt wurde, wird es zusammen mit Glas und Aluminium getrennt, bevor eine Reihe von Maschinen es zerkleinert, schmilzt, formt und in verschiedene Produkte presst – ein Extruder schmilzt Plastik in Formen, um einzigartige Formen zu schaffen, eine Plattenpresse wird individuell gestaltete Möbel herstellen, und minderwertiges Plastik, Glas und Sand werden in Bauklötze aus recyceltem Plastik verwandelt. Bislang hat das Resort bereits über 725 Kilogramm Kunststoff im Labor verarbeitet und den Abfall in einzigartige Möbel, nützliche Schreibwaren für örtliche Schulen, darunter Lineale, Klemmbretter und Karabinerhaken, sowie schildkrötenförmige Gepäckanhänger für Gäste verwandelt.

Aufwertung der Gemeinschaft

Die Förderung der Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil für Fairmont, und das Nachhaltigkeitslabor soll schließlich zu einem Recycling-Zentrum im Atoll und darüber hinaus werden, das eine Kultur der Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit in den lokalen Gemeinschaften schafft. Die umliegenden Inseln werden ermutigt, ihren Plastikmüll zu sammeln, zu sortieren und zu recyceln, indem sie ihn an das Fairmont Maldives schicken, anstatt ihn zu deponieren oder im Meer zu entsorgen.

Darüber hinaus hat sich das Resort mit sieben lokalen Schulen im Shaviyani-Atoll für das Fairmont Award Scheme zusammengetan, in dessen Rahmen das Nachhaltigkeitsteam die Schulen besuchen wird, um Unterricht zu erteilen und Workshops zu den Themen Recycling, marine Artenvielfalt, Klimawandel und Meeresschutz zu veranstalten. Die einheimischen Kinder sind auch eingeladen, das Resort zu besuchen, um das Nachhaltigkeitslabor in Aktion zu sehen, zusätzlich zu den anderen Naturschutzprojekten der Insel, um die nächste Generation zu ermutigen, sich leidenschaftlich für den Schutz ihres natürlichen Ökosystems einzusetzen.

Erziehung der nächsten Generation umweltbewusster Reisender

Das Nachhaltigkeitslabor wird das Zentrum der umfassenderen Nachhaltigkeitsinitiativen von Fairmont Maldives sein und eine Vielzahl von Bildungsprogrammen und Aktivitäten anbieten, um den Gästen Erfahrungen mit der Naturschutzforschung aus erster Hand zu vermitteln. Die Gäste können sich dem Nachhaltigkeitsteam anschließen, um Plastikmüll zu sammeln, bevor sie lernen, wie man die Maschinen benutzt und ihre eigenen Produkte herstellt, und erfahren, wie wichtig es ist

Dabei lernen sie, wie wichtig es ist, Plastik zu trennen und zu recyceln, und wie es zu schönen, maßgeschneiderten Geschenken und Souvenirs verarbeitet werden kann.

Weitere Programme

Eines der größten Probleme, mit denen Meeresschildkröten heute weltweit konfrontiert sind, ist die große Menge an Plastik, die die Ozeane verschmutzt. Um zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dieses Problem anzugehen, hat Fairmont Maldives das Turtle Ranger Program ins Leben gerufen, in dessen Rahmen die Gäste verschiedene Schutzmethoden und -techniken kennenlernen können, um diese gefährdete Art besser zu schützen. Außerdem können sie der meeresbiologischen Abteilung dabei helfen, Photo-ID-Tracking-Daten zu sammeln, die Fairmont im Auftrag ihres Partners, des Olive Ridley Project, einer auf den Malediven ansässigen NGO, die sich auf die Erforschung von Meeresschildkröten spezialisiert hat, erheben. Die Gäste können sich dem Meeresbiologen anschließen, um Schildkrötennester zu schützen, die Jungtiere auf ihrem Weg vom Nest ins Meer zu begleiten, Schildkröten zu retten, die sich in Geisternetzen verfangen haben, und wichtige Daten zur Überwachung der Wanderungsbewegungen zu sammeln.

Im Rahmen des Programms verfolgt das Resort nun über 50 ansässige Echte Karettschildkröten, und im Jahr 2021 wurden über 1.200 Babyschildkröten, die an der Ostküste des Resorts geboren wurden, freigelassen. Die Turtle Ranger führen auch Workshops im Nachhaltigkeitslabor durch, in denen sie mit Hilfe innovativer Recyclingmaschinen Plastik, das bei der Strandreinigung entfernt wurde, in schildkrötenförmige Produkte verwandeln.

Diese Initiativen sind Teil des „Save the Ocean“-Programms von Fairmont Maldives, das sich in drei Schlüsselprojekte gliedert: den Schutz und die Erhaltung der Riffe, das Nachhaltigkeitslabor und eine Aufklärungskampagne für die Gäste des Resorts und die lokale Bevölkerung. Jedes Projekt befasst sich mit verschiedenen Aspekten der nachhaltigen Rettung des Ozeans und des Schutzes der marinen Artenvielfalt auf den Malediven.