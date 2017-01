Messeneuheiten von Bonex-Scootern

PROTEC Dive Centers Tulum, Mexico bieten jetzt auch den Akku-Verleihservice für Bonex Scooter.

Seit 2016 kommt der aktive BONEX Taucher bereits in das Vergnügen der neuen BONEX POWER STATIONs (BPS). In den Tauchcentern in denen eine BPS verfügbar ist hat der Kunde die Möglichkeit für seinen Bonex Scooter Akkus inklusive Ladegerät und Trimm Blei vor Ort zu leihen. Der Vorteil: Mit rund 10 kg weniger Gepäck reisen, und die unberechenbare Akkuproblematik ist auch kein Thema mehr!

Nach Amigos Dive Center in Fort White, Florida, USA – dem ersten Anbieter der BONEX POWER STATION (BPS) – bietet nun ein weiteres Center die BONEX POWER STATION an.

PROTEC Divecenters Tulum stellt den Kunden ab Januar 2017 drei Akku-Sets inklusive Ladegerät und Trimm-Blei für alle Bonex Reference Modelle zum Verleih zur Verfügung.

Der Kunde erwirbt vorab bei Bonex einen Voucher für die Bonex Power Station, reist mit dem eigenen Reference Modell an und löst den Gutschein bequem im Dive Center ein.

Zukünftig geplant ist der weltweite Ausbau des Netzes teilnehmender Center der Bonex Power Stations (BPS).

Leihpreise:

1 Tag: 25,- €

7-Tage-Paket: 150,- € (bei 7 aufeinander folgenden Tagen) 14-Tage-Paket: 275,- € (bei 14 aufeinander folgenden Tagen)

Teilnehmende Center:

www.amigosdivecenter.com www.protectulum.com

Bonex Power Station Voucher ist erhältlich via Mail an info@bonex-systeme.de