TAUCHEN-Leserreise: Exklusive Apnoe-Safari

Apnoetauchen wird immer beliebter! Deshalb gibt es im Sommer 2020 eine große Premiere: TAUCHEN und Beluga Reisen organisieren zum ersten Mal eine begleitete Apnoe-Tauchsafari im Roten Meer. Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihren Platz!

Haben Sie das Apnoetauchen schon mal ausprobiert? Oder sind Sie vielleicht bereits Profi im Freitauchen? Dann haben wir zusammen mit Beluga Reisen eine ganze besondere Reise für Sie zusammengestellt: Im Juni 2020 findet auf der „Sea Serpent“ eine Premiere statt – die erste Apnoetauchsafari, von TAUCHEN und Beluga Reisen organisiert. Anfänger wie Profis sind willkommen und werden eine unvergessliche Tauchwoche im Roten Meer erleben. Mit an Bord wird der deutsche Apnoetauchlehrer sowie Rekordhalter Tolga Taskin sein. Er betreut die Übungstauchgänge der Gäste und gibt wertvolle Tipps fürs Apnoetauchen. Außerdem wird der bekannte UW-Fotograf, Reisejournalist und Apnoetauchlehrer Timo Dersch die Tour begleiten. Sie sind also in besten Händen, um mit nur einem Atemzug wunderschöne Rifflandschaften und Höhlensysteme zu erkunden sowie einzigartige Begegnungen mit Delfinen und anderen Meerestieren zu erleben.

Auch Gerätetaucher sind herzlich eingeladen, an der Safari teilzunehmen. Sie können erste Erfahrungen mit dem Freitauchen sammeln und zusätzlich noch mit Gerät nach Vorankündigung abtauchen. Nutzen Sie diese einmalige Chance, bei einer von Profis begleiteten Apnoe-Tauchreise in einem der schönsten Tauchgebiete der Welt dabei zu sein.



Termin: 4. bis 11. Juni 2020

Route: Die Apnoe-Tauchsafari startet in Port Ghalib. Von dort geht es in Richtung Süden. Highlighttauchplätze auf der Route werden sein: Abu Hamata South, Giftun Police Station, Panorama Reef, Abu Kafan, Middle Reef, Mangrove Bay, Ras Torombi, Shaab Sharm Wadi Gimal, Shinenead Hamise, Shaab Sharm, Shinenead Shaab Ruhr, Shaab Sharm „Gotta Radies“, Shaab Samadai, der legendäre Schildkröten und Seekuh-Spot Abu Dabab, Shaab Shuna und das legendäre Delfin-Außenriff Shaab Sataya.

Tour-Begleiter Timo Dersch ist Journalist, Unterwasserfotograf und Apnoe-Tauchlehrer. Apnoe ist für ihn Sport, Lebensgefühl und ein unerlässliches Werkzeug für die Unterwasserfotografie. Neben den Apnoe-Kursen und -Trainings steht Timo während der Safari den Teilnehmern auch mit Rat und Tat für das Filmen und Fotografieren zur Seite.

Tolga Taskin ist Apnoe-Tauchlehrer, Geschäftsführer der Apnoe-Ausbildungsorganisation Apnea-College sowie ehemaliger deutscher Rekordhalter im Tieftauchen im See. Tolga ist Repräsentant des Apnoe-Ausrüstungs-Herstellers Omer und wird jede Menge Ausrüstung zum Testen mitbringen sowie bei der Ausrüstungswahl mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Schiff: Die „Sea Serpent“ ist nach modernsten Kriterien gebaut und bietet insgesamt Platz für 20 Gäste. Das 34 Meter lange Schiff besitzt zehn Doppelkabinen mit integrierter, individuell regulierbarer Klimaanlage, Dusche/WC, Minibar, Bademänteln und Handtüchern. An Bord erwarten Sie voll klimatisierte Innenräume, drei große Sonnendecks aus Teakholz und eine weitläufige Tauchplattform. Das Schiff verfügt über einen großzügigen klimatisierten Salon, der mit moderner Unterhaltungstechnik sowie einer kleinen Bibliothek ausgestattet ist. Hinzu kommt ein getrennter Essbereich, in dem das Buffet mit arabischen und internationalen Gerichten serviert wird. Wasser, Tee und Kaffee sind inklusive, während alkoholische Getränke an Bord verkauft werden. WiFi ist an Bord bei verfügbarem Signal kostenlos. Wie alle Schiffe der Sea-Serpent-Flotte wird auch die „Sea Serpent“ jedes Jahr im Winter generalüberholt und sorgfältig gewartet.

Reise: 7 Nächte „Apnoe-Tauchsafari“

Preis: pro Person in der Doppelkabine: 1349 Euro

Im Preis enthalten:

• sieben Übernachtungen auf der „Sea Serpent“ mit Vollpension

• Flughafentransfers

• Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks

• tägliches freies und betreutes Apnoe-Training, Anfänger-Apnoetauchkurse, spezielles Fotografie- und Videografietraining, tägliche Yoga-Sessions, Betreuung durch Timo Dersch und Tolga Taskin

Extras: Flüge, alkoholische Getränke, Visum- und Marinepark-Gebühren

Buchung: Buchungsanfragen an: reise@tauchen.de, Tel. 040/38 90 61 18. Die Reise wird veranstaltet von Beluga Reisen, www.belugareisen.de, Tel. 0551/63 45 13 40. Über Beluga Reisen können auch alle Flüge gebucht werden.