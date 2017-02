Interspiro präsentiert sich erstmals auf der boot

Erfolgreich ist Interspiro, der schwedische Hersteller für Tauch- und Atemschutztechnik, in das Messejahr 2017 gestartet. Erstmals präsentierte sich das Unternehmen auf der boot Ende Januar in Düsseldorf. Dort stellte Interspiro das komplette Spektrum des Divator-Tauchequipment den Messebesuchern vor.

Eines steht schon jetzt fest: Interspiro wird auch im nächsten Jahr wieder auf der Traditionsmesse präsent sein. Das hat André Jänicke, Sales Manager Europe bei Interspiro, bereits während der Messe entschieden. „Wir hatten einen so großen Zuspruch, dass wir auch 2018 wieder mit von der Partie sein werden“, so der Verkaufsprofi.

Im Messe-Gepäck hatte das Unternehmen, das zur OCENCO-Gruppe gehört, nicht nur professionelle Tauchtechnik, sondern auch Produkte, die bei Hobbytauchern Neugierde wecken sollten. Die Rechnung der Verkäufer ging auf. „Wir konnten unsere Produkte gut präsentieren. Es gab viele Nachfragen und Bestellungen“, so André Jänicke. Vor allem die Divator-Tauchmaske, sie gilt als die meist gebrauchte Maske der Welt, zog Hobby- und professionelle Taucher magisch an. Sie steht für perfekte Passform, hervorragende Unterwassersicht und bietet viele Adaptionsmöglichkeiten.

Im Bereich der Tauchgeräte stellte die schwedische Firma das „Divator MK III“ in Verbindung mit den Tauchwesten Wing und ADV sowie die neue Regulatoreneinheit „RS4“ vor. Mit „RS4“ sei es jetzt auch Sporttauchern möglich, mit einem flexiblen Regulator den Einstieg in die Divator-Produktfamilie zu nehmen. „RS4″ könne flexibel an allen marktüblichen Tauchwesten und gängigen Flaschentypen montiert werden, versichert Jänicke.