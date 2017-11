Neu auf der „boot“: Sunshine dive & charter

Lars Helten, Inhaber von Sunshine dive & charter in Cabo San Lucas

auf der Halbinsel Baja California/Mexiko, präsentiert seine Tauchbasis dieses Jahr

das erste Mal auf der Messe

Seit rund zweieinhalb Jahren führt Lars Helten seine Tauchbasis in Cabo san Lucas am Südzipfel der Baja California in Mexiko. Zu seinem Programm gehören Halb- und Ganztagestauchausfahrten sowie spezielle Wal-, Marlin- und Seelöwenausfahrten. Die Basis verfügt über zwei eigene Boote und bietet außerdem Chartertouren an. Sunshine dive & charter ist ein PADI-5-Star-Center und organisiert darüber hinaus Ausfahrten zu den berühmten Socorro Islands. Nitrox gibt es „for free“ und sogar tauchtaugliches Kamera-Equipment samt Kompaktkamera kann kostenfrei ausgeliehen werden – wobei Lars und sein Team auch gern beim Fotografieren helfen. Wer bei seinem Mexiko-Urlaub weitere Unterstützung in Sachen Hotel- und/oder Ausflugsbuchung sucht, ist bei Roland Havranek und Lars Helten ebenfalls an der richtigen Adresse: Die beiden stehen Reisenden mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Infos gibt’s am Stand C80 und auf www.divecabosanlucas.net