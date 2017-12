Neue Füllstation am Bodensee

Über die Außenfüllanlage kann nitroxfähige Luft (200 bar) gefüllt werden, im Inneren der Füllstation gibt es neben Luft (200 und 300 bar) auch Nitrox, Trimix und Argon

Die Außenfüllanlage in Überlingen (Nähe Osthafen) ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Hier ist zu den Öffnungszeiten zwischen 8 bis 20 Uhr Nitrox, Trimix und Argon erhältlich. Werden außerhalb der Öffnungszeiten Gase benötigt, einfach unter der Telefonnummer 0172/530 52 35 melden. Füllen darf jeder über 18 Jahren, der zuvor eine Einweisung in die Füllanlage erhalten hat. Eine Auffrischung der Einweisung ist einmal im Jahr nötig. Die Füllkarte ist kostenlos, als Pfand werden 10 Euro berechnet. Die Füllstation bietet zudem Heißgetränke, Softdrinks und Schoko-Snacks an, sanitäre Anlagen sind vorhanden. Außerdem gibt es ein Ersatzteillager für typische Kleinigkeiten: O-Ringe, Maskenbänder, Karabiner etc. Weitere Informationen findet ihr auf .